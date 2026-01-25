Belgrad Ormanı'ndaki Yapılaşmaya, Betonlaşmaya Karşı 3. Eylem: Bir Araya Gelelim, Ormanımızı Savunalım

(İSTANBUL) - Kuzey Ormanları Savunması, Belgrad Ormanı'nda eylem yaptı. İstanbul Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu üyelerinin de katıldığı eylemde yapılan ortak açıklamada, "İstanbul'un suyu, nefesi, sağlığı olan Belgrad Ormanı'nı savunmak bütün İstanbulluların görevi. Bir araya gelelim, ormanımızı savunalım. Bir kez daha çağrımızı yineliyoruz ve diyoruz ki Belgrad Ormanı muhafaza ormanıdır ve muhafaza ormanı statüsünün gereklerine göre korunmalıdır" denildi.

Kuzey Ormanları Savunması ve İstanbul Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu başta olmak üzere çevre örgütleri, Belgrad Ormanı için bir süredir eylem gerçekleştiriyor. Belgrad Ormanı'nda buluşan Kuzey Ormanları Savunması üyesi çevreciler, yürüyüş yaptı.

İstanbul Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu üyelerinin de katıldığı eylemde ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul'un suyu, nefesi, sağlığı olan Belgrad Ormanı'nı savunmak bütün İstanbulluların görevi. Bir araya gelelim, ormanımızı savunalım. Bir kez daha çağrımızı yineliyoruz ve diyoruz ki Belgrad Ormanı muhafaza ormanıdır ve muhafa ormanı statüsünün gereklerine göre korunmalıdır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Belgrad Ormanı, İstanbul'da şehrin merkezinde, şehrin havasını temizleyen, kışın ısıyı koruyan yazın serin tutan, nemi koruyan, su depolayan ve arındıran, tarihimizi ve kültürümüzü temsil eden, tilki geyik gibi yaban hayatımızı hala barındıran bir orman alanıdır. Kuzey Ormanlarının parçasıdır. Savunma yürüyüşümüzün ilkini 9 Kasım ve ikincisini 21 Aralık 2025'te yaptık, üçüncü yürüyüşümüzü bugün yapıyoruz, ormanımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Belgrad Ormanında ve Kirazlıbend Tabiat Parkı'nda inşaata, tesisleşmeye, aşırı su ve kereste teminine ve aşırı insan ziyaretine karşı çıkıyoruz. Üçüncü yürüyüşümüz, hukuki mücadele ile sahadaki toplumsal itirazın yan yana durduğunu ilan eden bir eşik niteliği taşıyor. Yürüyüş hattı boyunca Belgrad Ormanı'nı savunduk; sözümüzü Kirazlıbend Tabiat Parkı'nın önünde söylüyoruz. Belgrad Ormanı ve Kuzey Ormanları bizim savunma hattımızın tamamıdır. Burası içinde Kırkçeşme Su Yolları'nın bir parçası olan Kirazlı Bend'i de barındıran geniş bir orman alanı. Belgrad Ormanı'nı tabiat parkı ilan edilip parçalara ayrılmasından burası da kendine düşen payı aldı.

"Betonlaşma var"

Şu an Bağcılar Belediyesi'nin işlettiği bir piknik alanı ve içersinde buradan bakınca görebileceğiniz çift şerit yol da dahil çok fazla betonlaşma var. Belgrad Ormanı ve Kuzey Ormanları bizim savunma hattımızın tamamıdır. Hemen geçtiğimiz günlerde savunma alanımızın içinde yer alan Kemerburgaz–Göktürk'te bir talan daha yaşandı. Her fırsatta Osmanlı torunuyuz diye üst perdeden konuşanlar, Mimar Sinan'ın inşa ettiği su kemerlerinin dibinde 46 dönümlük bir araziyi lüks konut yapmak üzere sattı.

"Kemerburgaz–Göktürk hattındaki lüks konut inşaatı için açılan dava 29 Ocak'ta"

Belgrad Ormanı'nda her ay düzenli yürüyoruz, gözlemliyoruz, ve talana/tahribe şahitlik ediyoruz, kayıt altına alıyoruz. Gözümüz ormanın üstünde! Kemerburgaz–Göktürk hattındaki, lüks konut inşaatı için açılan davanın 29 Ocak'ta gerçekleşecek bilirkişi ziyaretinin hemen evvelinde buradayız, Perşembe 09: 30'da orada olacağımızı bildiriyoruz. Sizi de dayanışmaya, omuz vermeye çağırıyor, aramıza bekliyoruz.

Bu yürüyüş yalnızca doğaseverlerin değil. İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Belgrad Ormanı savunmamıza açık destek vereceğini açıklamıştır. Çoğalıyoruz! Bugün burada doğa savunucuları; Kuzey Ormanları Savunması, Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), Validebağ Gönüllüleri, Polen Ekoloji, Don Kişot Bisiklet Kolektifi stkları ve İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu temsilcileri bulunmaktadır. Çünkü koruma statüleri fiilen aşındırılıyor, orman parçalanıyor, her saldırıda küçülüyor, yabanın hayatını sürdürmesi imkansızlaşıyor, ormanın su ve havasunma/temizleme olanağı kalmıyor; kısaca ekosistemi indirgeniyor ve yok ediliyor.

"Bir araya gelelim, ormanımızı savunalım"

Kirazlıbend'de yaşananlar, Kemerburgaz'da görülenlerden bağımsız değil, bu yüzden itirazımız da savunduğumuz alan gibi bir bütündür. Yürüyerek, görünür olarak, talanı haritalandırarak, hukuki bilgiyle ve kamusal sözle itiraz ederek ve asla vazgeçmeyerek, hukuk mücadelesini sahadan koparmadan, sahadaki itirazı da hukuksuz bırakmadan ilerliyoruz. İstanbul'un suyu, nefesi, sağlığı olan Belgrad Ormanı'nı savunmak bütün İstanbulluların görevi. Bir araya gelelim, ormanımızı savunalım. Burdan bir kez daha bu çağrıyı yineliyoruz ve diyoruz ki Belgrad Ormanı muhafaza ormanıdır ve muhafa ormanı statüsünün gereklerine göre korunmalıdır."