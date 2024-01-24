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Belgrad ve Saraybosna'da Alışveriş Merkezlerinde Yangın - Son Dakika
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Belgrad ve Saraybosna'da Alışveriş Merkezlerinde Yangın

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara yol açtı. Belgrad'daki yangına 3 helikopter ve 25 itfaiye aracıyla müdahale edildi ve kontrol altına alındı. Saraybosna'daki yangın ise hala söndürme çalışmaları devam ediyor. Her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, binalarda hasar meydana geldi.

Belgrad ve Saraybosna\'da Alışveriş Merkezlerinde Yangın
24.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:17
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara yol açtı.

Belgrad'daki alışveriş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangına, 3 helikopter ve 25 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin bilgi paylaşılmazken, binada hasar oluştuğu belirtildi.

Saraybosna'daki alışveriş merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Saraybosna'daki alışveriş merkezinin ilk katında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Saraybosna Kantonu İtfaiye Ekiplerinin, binadaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının üst katlara sıçramasının önlendiği belirtildi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, ilk incelemelere göre ölü ve yaralının olmadığı ancak hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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