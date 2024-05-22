Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

(ANKARA) - Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Tansit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe geçici madde eklenerek uygulamanın ertelenmesine karar verildi.
31 Ocak 2028 tarihine kadar uygulanmayacak madde şöyle:
"Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir."
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