Bella ve Gigi Hadid'in ablası Alana Hadid, 'Watermelon Pictures' adlı şirketi kurdu

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella ve Gigi Hadid'in ablası Alana Hadid, "Filistinlilere ait bağımsız bir film dağıtım, yapım ve finansman kuruluşu" olarak tanımladığı "Watermelon Pictures" adlı şirketi kurdu.
Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesinin haberine göre, Hadid, yeni bir film yapım ve dağıtım şirketine liderlik edeceğini açıkladı.
Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, kültürel temsil ve dünya genelinde yeterince temsil edilmeyen film yapımcılarının seslerini duyurmaya odaklanılacağı belirtilerek, "yaratıcı direniş için çabalayan dışlanmış seslere" güvenli sığınak sağlamayı ve adaletsizliğe direnmeleri için izleyicilerin eğitilmesinin de amaçlandığı ifade edildi.
Hadid tarafından "Filistinlilere ait bağımsız film dağıtım, yapım ve finansman kuruluşu" olarak tanımlanan "Watermelon Pictures"ın ilk projesi, "Walled Off" adlı bir belgesel olacak.
Belgeselde, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan ve iç tasarımının yanı sıra duvar resimlerinin dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından yapıldığı "Ayrım Duvarı" manzaralı Walled Off Hotel'in hikayesi işlenecek.
Filistin ve İtalyan kökenli Amerikalı film yapımcısı Vin Arfuso'nun yazıp yönettiği ve bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatına ışık tutması planlanan belgeselin ortak yapımcılığını da Hadidlerin erkek kardeşi Anwar Hadid üstlendi.
Belgeselin diğer yapımcıları arasında ise Nelson Mandela'nın torunu Kweku Mandela ve Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters yer alıyor.
Belgesel, 3 Mayıs'ta dijital yayınlanacak.
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