BELTUR başkanının Yeni Parti kongresi önergesi İBB Meclisinde oy birliğiyle geçti - Son Dakika
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BELTUR başkanının Yeni Parti kongresi önergesi İBB Meclisinde oy birliğiyle geçti

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İBB Meclisinde, BELTUR Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yeni Parti İlçe Kongresi'nde divan başkanı olmasına ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Önerge, BELTUR veya diğer İBB iştiraklerine ait araç, personel ya da bütçe kullanılıp kullanılmadığının açıklanmasını istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde iştirak şirketi BELTUR'un Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'nın, Yeni Parti İlçe Kongresi'nde divan başkanı olarak görev almasına ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Zehra Kaya, kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, İBB iştirak şirketi BELTUR'un Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'nın siyasi parti faaliyetlerine katıldığı ve ilçe kongresinde divan başkanlığı yaptığının görüldüğünü söyledi.

Kaya, İBB iştiraklerinin önceliğinin İstanbul halkına hizmet etmek olduğunu belirterek, şirket yöneticilerinin siyasi faaliyetleri ile kurumsal sorumlulukları arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bu kapsamda Nama'nın İBB ve iştiraklerindeki mevcut görevlerinin ne olduğunu soran Kaya, "Bu görevler kapsamında kendisine ödenen aylık ücret, huzur hakkı ve sağlanan diğer mali imkanlar ne kadardır? Kamuoyuna yansıyan siyasi parti faaliyetlerine hangi tarihlerde katılmıştır? Bu faaliyetler, şirket bünyesindeki çalışma veya toplantı saatleriyle çakışmış mıdır? Çakışmışsa izin ve görevlendirme kayıtları mevcut mudur?" dedi.

Kaya, söz konusu siyasi faaliyetlerde BELTUR veya diğer İBB iştiraklerine ait araç, şoför, personel, tesis, iletişim imkanı ya da bütçe kullanılıp kullanılmadığının cevaplandırılmasını isteyerek, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Kullanılmışsa hangi gerekçeyle ve kim tarafından onaylanmıştır? BELTUR çalışanlarının siyasi toplantılara katılmaları, bir partiye üye olmaları veya siyasi paylaşımlarda bulunmaları yönünde telkin ya da baskıya ilişkin herhangi bir şikayet alınmış mıdır? Alınmışsa hangi incelemeler yapılmış ve nasıl sonuçlandırılmıştır? İBB iştiraklerinde yöneticilerin siyasi faaliyetleri ile şirket görevlerini birbirinden ayırmaya yönelik hangi yazılı kurallar ve denetim mekanizmaları bulunmaktadır? Söz konusu paylaşımlar üzerine herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?"

"Kendi yol arkadaşınızın görevini daha bilmiyorsunuz"

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Melendiz Dalyan İzgi, "Bahsi geçen kişi, şirket yönetim kurulu üyesi. Şirket yönetim kurulu üyelerinin de siyaset yapma yasakları yok, memur değiller. Dolayısıyla bu önergenin muhatabının burası olmadığını düşünüyoruz. Biraz maksadını aşan bir önergedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın söz istemesinin ardından Meclis 1. Başkanvekili Gümüşdağ, tartışma yapılmamasını belirterek Türkyılmaz'a söz verdi.

Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Sayın Başkanım niye bu tartışmaya girmeyelim? 2019'da geldiğinizde 'Biz, parti rozetini çekip atacağız, 16 milyonun başkanı olacağız.' diyen siz değil miydiniz? Arkadaşımız öyle ifade etti ki sanki dışarıda herhangi bir şirketten bahsediyor. 'Yönetim kurulu üyesi.' dedi, o bilgi de yanlış. Kendi yol arkadaşınızın görevini daha bilmiyorsunuz. Sosyal medya hesabına girince şunu görürsünüz. BELTUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. İstanbulluya doğrudan hizmet veren binlerce personelin yönetildiği ve o yönetimin başındaki arkadaştan bahsediyoruz."

Bunun İBB yönetiminin tarafsız ve partizanca olmayacak biçimde yönetilmesi gereğine işaret eden soru önergesi olduğunu dile getiren Türkyılmaz, Özgen Nama'nın sosyal medya hesabında önce CHP'nin toplantılarında divan başkanlığı, şimdi de Yeni Partinin toplantılarında divan başkanlığı yaptığının görüldüğünü belirtti.

Daha sonra CHP ve AK Parti'li Meclis üyeleri arasındaki tartışmalar devam etti.

Mecliste yapılan oylamada soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiYeni PartiPartilerPolitikaBelturGüncelSon Dakika

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