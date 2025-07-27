BELTUR'dan İşten Çıkarma ve Eylem Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ, işten çıkarılan 3 kişinin, Mecidiyeköy Meydanı'ndaki işletmede yaptığı oturma eylemine ilişkin suç duyuruları yapılarak, maddi ve manevi tazminat davaları açılacağını duyurdu.

BELTUR'dan yapılan açıklamada, Disiplin Kurulu kararıyla iş akdi feshedilen bazı eski çalışanlarla ilgili son günlerde bazı mecralarda çeşitli iddiaların gündeme geldiği, kurumun bu iddialara ilişkin tutumunu netleştirmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği belirtildi.

Şirkette görevini özveriyle ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm çalışanların kurumun en kıymetli değerleri olduğu, çalışanların emeği, alın teri ve katkısının her koşulda korunduğu ve gözetildiği kaydedilen açıklamada, "Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görev yaptıkları dönemde iş yeri huzurunu bozan, çalışma arkadaşlarına yönelik tehdit, baskı ve ayrıştırıcı davranışlarda bulunan 3 çalışanın iş akitleri, somut şikayet dilekçeleri ve tanık beyanlarına dayalı tutanaklar doğrultusunda, 4857 sayılı İş Kanunu, yürürlükteki disiplin yönetmeliği ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde feshedilmiştir. İddia edildiğinin aksine, yapılan bu işlemlerin herhangi bir sendikal faaliyetle ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "iş akitlerinin sona erdirilmesini takiben ilgili eski çalışanlar tarafından yöneltilen hakaret, iftira ve itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalara ilişkin gerekli hukuki başvuruların yapıldığı, devam eden ceza ve hukuk süreçlerinin olduğu" aktarıldı.

Son günlerde bazı şubelerde gerçekleştirilen izinsiz protesto eylemlerinin, sendikal haklara duyulan saygı ve olayların yönetilebilir ölçüde olması nedeniyle itidalli bir yaklaşımla karşılandığı, eylemlerin gerçekleşmesine müsaade edildiği ancak bu durumun kamu hizmetini aksatacak veya iç işleyişi sekteye uğratacak boyutlara taşındığında kabul edilemez hale geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim 26 Temmuz'da öğle saatlerinde Mecidiyeköy şubemizde gerçekleştirilen işgal eylemi nedeniyle rahatsızlık duyan müşterilerimizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına şubenin erken kapatılması zorunlu hale gelmiştir. Ancak şubenin kapanışına dahi izin verilmemesi, eylemin protesto sınırlarını aşarak kamu güvenliğini tehdit eden bir boyuta ulaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle hizmetlerimiz tamamen kesintiye uğramış ve vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu eylemler, Türk Ceza Kanunu'nun 116. maddesinde tanımlanan 'konut dokunulmazlığının ihlali', 117. maddesinde yer alan 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' ve 118. maddesinde belirtilen 'kamu hizmetlerinden yararlanmanın engellenmesi' fiillerini oluşturur niteliktedir. Olay emniyete bildirilmiş, yasal süreç başlatılmış; savcılık tarafından kolluk marifetiyle müdahale verilmemiş, onun yerine özel güvenlik müdahalesi talimatı verilmiştir. Ancak şirketimizde özel güvenlik birimi bulunmadığından müdahale gerçekleştirilememiş ve işgal halen devam etmektedir. Hizmetin yeniden sağlıklı şekilde yürütülebilmesi adına ilgili makamlardan destek talebimiz sürmektedir."

Açıklamada, şirketin eylem nedeniyle hizmet veremez hale geldiği, vatandaşların kamusal hizmete erişiminin engellendiği belirtilerek, "Bu gelişmeler doğrultusunda mevcutta yürütülmekte olan hukuki süreçlere ek olarak iş yeri dokunulmazlığının ihlali, çalışma hürriyetinin engellenmesi ve kamu hizmetinin aksatılması fiilleri nedeniyle yeni suç duyuruları yapılacak, kamu zararı ve hizmet kesintisi gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davaları açılacak ve kurumun itibarını hedef alan söylemlerle ilgili olarak da ceza ve hukuk yollarına başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.