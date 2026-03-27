Belucistan'da 3 Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

27.03.2026 10:19
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin saldırganlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Ketta kentinde yolcu otobüsünün kimliği belirsiz saldırganlarca durdurulmasının ardından kaçırılan güvenlik görevlisi öldürüldü.

Kuzdar kentinde kimliği belirsiz saldırgan tarafından vurulan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Eyaletin Killa Abdullah bölgesinde de saldırganlar tarafından hedef alınan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
