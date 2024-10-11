Belucistan'da Maden Saldırısı: 20 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Belucistan'da Maden Saldırısı: 20 İşçi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madenlerine düzenlenen saldırıda 20 işçi yaşamını yitirdi.

11.10.2024 10:14
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İSLAMABAD, 11 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madelerine düzenlenen saldırılarda 20 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi ise yaralandı.

Eyalete bağlı Duki ilçesinin belediye başkanı Hacı Hayrullah Nasir basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz saldırganların Cuma günü erken saatlerde ilçedeki en az 10 kömür madenine el bombalarıyla saldırarak madende çalışan işçilerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Nasir, saldırganların olay yerinden kaçmadan önce madenleri ve maden çıkarma makinelerini ateşe verdiğini belirtti. Bölge polisi ise saldırganların bazı madencileri bir araya toplayarak kurşuna dizdiğini ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırıldığını, yaralanan işçilerin ise bölgedeki bir hastaneye nakledildiğini belirten polis, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunun Belucistan'ın farklı bölgelerinde ikamet ettiği belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen grup olmadı.

Kaynak: Xinhua

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