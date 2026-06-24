Ben-Gvir: 5.700 Filistinli Evi Yıkıldı - Son Dakika
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Ben-Gvir: 5.700 Filistinli Evi Yıkıldı

24.06.2026 15:37
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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, son bir yılda 5.700 Filistinli evini yıktığını açıkladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, son bir yılda Filistinlilere ait 5 bin 700 evi yıktığını itiraf ederek, daha fazlasını yıkma sözü verdi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Ben-Gvir, Tel Aviv'de düzenlenen Yerel Yönetim Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin "yasa dışı inşaat yaptığı" iddiasında bulunan Ben-Gvir, "Yasa dışı inşaat yapan hiç kimse için kanunun uygulanmaması adına bir gerekçe olmamalı." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Filistinli bedevilerin evlerini yıkmakla övünerek, "Sadece, son bir yılda 5 bin 700 ev yıktım." ifadesini kullandı.

Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetin devam edeceğini belirten Ben-Gvir, "Bedevi toplulukların daha fazla evini yıkmaya devam edeceğim." dedi.

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, 18 Haziran'da İsrail'in yerleşim politikaları ve askeri kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria'da 2023 sonundan bu yana 50 Filistinli topluluğun yerinden edildiğini bildirmişti.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu Başkan Vekili Süfyan Ebu Harb ise bu toplulukların İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sistematik dışlanma, zorla yerinden edilme ve temel hizmetlerden mahrum bırakılma sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü de 10 Haziran'da yayımladığı raporda, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki bedevi ve hayvancılıkla geçinen topluluklara yönelik politikaları ve toprak gasplarını hızlandırdığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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