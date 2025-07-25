Ben-Gvir'den Gazze'ye Sert Çağrı

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi, Filistinlilerin sürgün edilmesi ve Yahudi yerleşimlerin kurulması" çağrısı yaptı.

Bakan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlığın silah olarak kullanılmasını savunarak uyguladıkları ambargo nedeniyle "insani krizin" yaşandığı bölgeye yardım girişinin tamamen durdurulmasını istedi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne saldırılarla "Hamas'ın tamamen yok edilmesi", Filistinlilerin sürgün edilmesi ve bölgede Yahudi yerleşimlerinin kurulmasının "en doğru yol" olduğunu iddia etti.

İsrailli Bakan, böylelikle esirlerin güvenli şekilde serbest kalmasını sağlayacaklarını ve saldırıları "zaferle" sonuçlandıracaklarını ileri sürdü.

Ben-Gvir, Netanyahu'dan Gazze Şeridi'nin işgal edilmesi ve insani yardımların girişinin tamamen durdurulması talimatını vermesini istedi.

Daha önce de birçok kez Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durdurulmasını ve yardım tırlarının vurulmasını isteyen Ben-Gvir, Gazze'ye yardım girişinin engellenerek bölgede açlık yaşatılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.