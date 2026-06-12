Ben-Gvir El Halil'de Baskın Düzenledi - Son Dakika
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Ben-Gvir El Halil'de Baskın Düzenledi

12.06.2026 23:54
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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, El Halil'de bir mahalleye baskın düzenledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir mahalleye baskın düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ben-Gvir, İsrail ordusunun kentin eski şehir bölgesinde birçok girişi kapatması ve güvenlik tedbirlerini artırmasının ardından El Halil kentinin Cabir Mahallesini bastı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Ben-Gvir'in bulunduğu konvoyun Cabir Mahallesinden geçtiği, İsrail askerlerinin de onların geçişi sırasında sokaklarda dolaşarak güvenliği sağladığı görülüyor.

Filistin televizyonu da İsrail güçlerinin, El Halil kentinde bir eve baskın düzenlediği ve Cabir, Es-Selayime ve Vadi el-Hasin mahallelerinde halkın sokağa çıkmasını yasakladığı bilgisini geçti.

El Halil kenti sık sık İsrail güçleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınları ve saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ben-Gvir El Halil'de Baskın Düzenledi - Son Dakika

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