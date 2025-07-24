Ben-Gvir'in Filistinli Tutuklamaları Ertelemesi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenledikleri saldırılar nedeniyle tutuklanmasını, kızı için düzenlenen bir tören için ertelediği ortaya çıktı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Batı Şeria'dan sorumlu polis şefi Avishai Muallem, Ben-Gvir'in yerleşimcilerin tutuklanmasını ertelettiğini itiraf etti.

Ben-Gvir ile ilişkisi kapsamında Yahudi yerleşimcilerin suçlarını görmezden gelmekle suçlanan Muallem hakkındaki soruşturmaya göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, Filistinlilere taş atan ve kundaklama saldırıları düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin Ekim 2024'te tutuklanmasını, kızının bat mitzvah töreni (Yahudilikte kız çocukları 12 yaşına geldiğinde yetişkinliğe adım attığı için düzenlenen tören) için erteletti.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Muallem'in, memurlarından biriyle arasında geçen telefon kaydında, "Etkinlik salı günü. Ne yapayım, o gün onları tutuklayayım mı? Davetliler ise ne yapayım?" dediği kaydedildi.

Habere göre, sorgulanması sırasında iddiaları reddeden Muallem, ses kaydını dinledikten sonra, "Tutuklamalar benim takdirime bağlıydı. Bakanın kızının etkinliği vardı. Tutuklama yapmak istemedim. Neden kargaşa çıksın ki?" ifadelerini kullandı.

Muallem'in emrinde görev yapan bir memur ise, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerden birinin Ben-Gvir'in komşusu olduğunu ve bu nedenle Bakan'ın tutuklanmanın ertelenmesini istediğini itiraf etti.

Ayrıca Ben-Gvir'in genel sekreteri Hanamel Dorfman'ın, aşırı sağcı bir İsrailliye silah ruhsatı verilmemesiyle ilgili Muallem'i aradığı ve gizli bilgileri temin ettiği de aktarıldı.