Ben-Gvir'in NY Ziyareti İptal - Son Dakika
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Ben-Gvir'in NY Ziyareti İptal

05.07.2026 04:22
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Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, gözaltı endişesiyle New York ziyareti iptal etti.

İsrail basını, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilere yönelik politika ve uygulamaları nedeniyle "gözaltına alınma" endişesiyle bu hafta New York'a yapacağı ziyareti iptal ettiğini ileri sürdü.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, Birleşmiş Milletler (BM) Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmak üzere New York'a planladığı ziyareti, insan hakları gruplarının protesto gösterileri düzenlemesi ve hakkındaki gözaltı ile soruşturma taleplerinin artması endişesiyle iptal etti.

Haberde, iptal kararının, Ben-Gvir'in radikal söylem ve politikaları nedeniyle protestolarla karşılaşabileceğine ve yasal baskılara maruz kalabileceğine işaret eden iç güvenlik ve siyasi değerlendirmelerin ardından alındığı vurgulandı.

Hind Receb Vakfı'nın girişimleri etkili oldu

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Ben-Gvir'in bu hafta New York'ta düzenlenecek uluslararası polis şefleri konferansına katılımını iptal etmesinin arkasında yasal baskıların olduğu belirtildi.

Gazete, Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Hind Receb Vakfının, Filistinli esirlere yönelik politikaları nedeniyle Ben-Gvir hakkında ABD'de yasal şikayetlerde bulunarak, bu iptalde rol oynadığını aktardı.

Kuruluşun, ABD Adalet Bakanlığına Ben-Gvir hakkında yasal işlem başlatılması için başvuruda bulunduğu ve New York Eyalet Başsavcısını da resmi bir soruşturma açmaya çağırdığı kaydedildi.

Hukuki hesap verebilirliğin artık teorik bir durum olmaktan çıktığını vurgulayan Hind Receb Vakfı, Ben-Gvir'e karşı yasal adımlar atılması için ABD makamlarına baskı yapmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Ben-Gvir'in ofisinden ise iptal kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Avrupa ülkelerinden yaptırım ve soruşturma talepleri

Gelecek hafta dünya genelinden polis şeflerinin katılımıyla New York'ta düzenlenecek konferansa gitmekten vazgeçen aşırı sağcı "Yahudi Gücü" partisi lideri Ben-Gvir, hem ülkesinde hem de uluslararası alanda en çok tartışılan figürlerin başında geliyor.

Ben-Gvir, mayıs ayı sonlarında, denizde müdahale edilerek gözaltına alınan "Sumud Filosu" aktivistlerinin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek darbedildiğini gösteren bir videoyu paylaşmasının ardından uluslararası tepki çekmiş, Fransa ve İrlanda'ya girişi engellenmişti.

Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkeler Ben-Gvir'e yönelik Avrupa genelinde yaptırımlar uygulanmasını talep ederken, İtalya ve Fransa yargı makamları da aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

İngiliz "Middle East Eye" internet sitesi de mayıs ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında gizli yakalama kararı çıkarılması yönünde başvuru yapıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları boyunca Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi çağrılarını yineleyen Ben-Gvir hakkında, esirlere yönelik kışkırtıcı açıklamaları ve esirlerin idam edilmesini öngören yasa tasarısı girişimleri nedeniyle de uluslararası yakalama kararı çıkarılması talepleri artıyor.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ben-Gvir'in NY Ziyareti İptal - Son Dakika

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