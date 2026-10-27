Ben-Gvir, Netanyahu'nun Eisenkot'la hükümet kurma sözü verdiğini iddia etti - Son Dakika
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Ben-Gvir, Netanyahu'nun Eisenkot'la hükümet kurma sözü verdiğini iddia etti

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Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'nun ABD yönetimine kendisini dışlayarak muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini iddia etti. Yolsuzluk davasından affedilme karşılığında bu anlaşmanın yapıldığını öne süren Ben-Gvir, seçmenleri sandığa çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, seçim sabahı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD yönetimine, kendisini dışlayarak muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini iddia etti.

Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Israel Hayom gazetesinin konuya ilişkin haberini paylaştı.

Ben-Gvir, "Başbakan Netanyahu, ABD hükümetine seçimlerden sonra Ben-Gvir olmadan Eisenkot ile birlik hükümeti kurma sözü verdi." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, Netanyahu'nun seçim sonrası kendisini dışlayarak Eisenkot ile bir hükümet kurulması karşılığında yolsuzluk davasından affedilme konusunda anlaştığını ileri sürdü.

İsrailli aşırı sağcı bakan, "hükümette güçlü bir Ben-Gvir görmek için" seçmenlerine sandığa gitme çağrısı yaptı.

İsrail'de Meclisteki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde oy verme işlemi sabah saat 07.00'de başlamıştı.

Kaynak: AA
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