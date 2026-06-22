Bender Abbas'ta Savaş Sonrası Normalleşme - Son Dakika
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Bender Abbas'ta Savaş Sonrası Normalleşme

22.06.2026 09:04
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Bender Abbas'ta savaşın sona ermesiyle yaşam normale döndü, halk sosyal hayata döndü.

İran ile ABD ve İsrail arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Bender Abbas'ta günlük yaşam çatışmaların durmasıyla normale döndü.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı, güneydeki Bender Abbas kenti, Hürmüz Boğazı'na oldukça yakın konumda bulunması ve ülkenin deniz savunma hattının merkezinde yer alması nedeniyle ABD ve İsrail tarafından hem savaş hem de ateşkes sürecinde sık sık saldırıya uğradı.

Kentte bulunan limanlar hava saldırılarına maruz kalırken balıkçılığın önemli geçim kaynağı olması ve savaş dolayısıyla balıkçıların denize açılamaması nedeniyle şehir, ekonomik olarak da ciddi zarar gördü.

İran ile ABD arasında savaşın sonlandırılması amacıyla imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptının ardından çatışmaların son bulması, kentteki yaşamı savaş öncesi canlılığına kavuşturdu.

Gündüz hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle genellikle akşam vakitlerinde sokağa çıkan halk, oluşan güvenlik ortamıyla yeniden sosyalleşmeye başladı.

Aynı şekilde ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, balıkçıların da yeniden denizlere açılmasına imkan sağladı.

Sahil yaşamının oldukça canlı olduğu şehirde halk, güvenlik endişelerinin ortadan kalkmasıyla sahillere ve alışveriş merkezlerine yönelirken gençlerin ilk tercihi spor alanları oldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Balıkçılık, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bender Abbas'ta Savaş Sonrası Normalleşme - Son Dakika

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