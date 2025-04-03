Benekli Semender Alacakaya'da Görüntülendi

Elazığ'da benekli semender görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Sori bölgesinde bir vatandaş, nadir görülen sarı benekli semenderi fark ederek görüntüledi. Vatandaş, yaban hayatı koruma bilinciyle semenderi görüntüledikten sonra doğal yaşam alanına geri bıraktı.
Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik olduğunu vurguluyor. Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarında benzer duyarlılık göstermesi çağrısında bulundu.
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