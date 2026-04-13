Benin'de Seçim Sonrası Hounkpe'den Tebrik

Benin'de 12 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından muhalefet adayı Paul Hounkpe, resmi sonuçlar açıklanmadan yenilgiyi kabul ederek iktidar destekli aday Romuald Wadagni'yi tebrik etti.

Benin devlet televizyonu SRTB'nin sosyal medya hesabından Hounkpe'nin yazılı açıklaması paylaşıldı.

Hounkpe açıklamasında, oy sayımından çıkan ilk eğilimlerin Wadagni lehine olduğunu ifade ederek, kendisine tebriklerini ilettiğini belirtti.

Halkın iradesine saygı duyduğunu ve ülkenin istikrarı adına ortaya çıkan tabloyu kabul ettiğini vurgulayan Hounkpe, "Demokrasi, karşılıklı saygıyı ve partizan ayrılıkların ötesine geçmeyi gerektirir." ifadelerini kullandı.

Ülkede 12 Nisan'da düzenlenen ve iki adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimlerinde, iki dönem kuralı nedeniyle aday olamayan mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un belirlediği halefi Romuald Wadagni ile muhalefetin adayı Paul Hounkpe yarışmıştı.

Yaklaşık 8 milyon seçmenin oy kullandığı seçimin geçici sonuçlarının kısa sürede açıklanması, nihai sonuçların ise Anayasa Mahkemesinin onayının ardından kesinleşmesi bekleniyor.