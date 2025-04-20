Benin'de Terör Saldırısı: 8 Asker Öldü

Benin'in kuzeyinde düzenlenen 2 terör saldırısında 8 asker hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki "W Milli Parkı"nda bulunan Koudou Şelalesi ve "Point Triple" bölgesinde eş zamanlı terör saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırılarda 8 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin yaralandığı ve çıkan çatışmalarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Benin'de 9 Ocak'ta yine Point Triple'de düzenlenen terör saldırısında 28 asker yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso ve Nijer'e komşu olan Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istiyor.