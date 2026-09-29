Bennett, İsrail ordusunun çöküş riskinden Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu - Son Dakika
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Bennett, İsrail ordusunun çöküş riskinden Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu

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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ordunun asker açığı nedeniyle çöküş riski taşıdığını belirterek Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu. Bennett, Haredi muafiyetini desteklemenin orduya karşı oy vermek olduğunu ve ordunun bazı bölgeleri terk etmek zorunda kalacağını söyledi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ordunun derin bir asker açığı nedeniyle çöküş riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu durumdan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan habere göre Bennett, ciddi stratejik güvenlik uyarılarında bulundu.

"İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya." diyen Bennett, Netanyahu'nun dile getirdiği tehditleri göğüsleyecek yeterli askeri güce sahip olunmadığını, uzun süren çatışmaların orduyu yıprattığını ve operasyonel hazırlığı zedelediğini ifade etti.

Asker açığı sebebiyle ordunun kontrol altında tuttuğu bazı bölgeleri terk etmek zorunda kalacağını dile getiren Bennett, Netanyahu hükümetinin Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulmasını destekleyen tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Zorunlu askerlikten muafiyeti destekleyen koalisyona oy vermek, doğrudan İsrail ordusuna karşı oy kullanmaktır. Netanyahu bir taraftan dış saldırı tehlikesinden bahsederken, diğer taraftan orduda çökmeye yol açacak toplu asker kaçışlarını teşvik ediyor. Peki tehditlerle kim savaşacak?"

Bennet, sosyal medya hesabından da zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi) ile ilgili şunları paylaştı:

"Peki askerlik yapmaktansa ölmeyi tercih eden 120 bin Haredi gencinin sorumluluğu kimde? Bunun sorumluluğu Haredilerde değil, İsrail hükümetindedir."

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: AA
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