Bensu Soral: Sağlık ve Ölüm Dışında Çok Etkilenmem

12.04.2026 11:20
Ünlü oyuncu Bensu Soral, gluten tüketmemeye çalıştığını, resim tutkusunu ve aile bağlarını anlattı. Oyunculuğa nasıl başladığını ve evliliğini paylaştı.

Bensu Soral, sağlık ve ölüm dışında yaşanan şeylerden çok etkilenmediğini belirterek, "Bir şekilde unutturabiliyorum kendime. En büyük korkum, bizim elimizde olmadığı için beni korkutuyor." dedi. Pasta ve kek yapmayı sevdiğini söyleyen Soral, bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle gluten tüketmemeye çalıştığını itiraf etti.

Çocukluğuna dair anıları sakladığını ve resim yapmayı sürdürdüğünü ifade eden Soral, "En büyük hayallerimden biri de kendi sergimi açmak." dedi. Annesiyle babasının aşkından etkilendiğini ve ailesiyle vakit geçirmekten keyif aldığını belirtti. İkizi Bedirhan ve ablası Hande ile olan yakın ilişkilerinden bahsetti.

Oyunculuğa, ablasının desteğiyle zor bir dönemde başladığını anlatan Soral, "Yol Ayrımı dizisi geldi, para kazanmam gerekiyordu denemek için gittim. Sonra sektöre giriş o giriş. O kadar büüklendim ki bu işten oyuncu olmaya karar verdim." dedi. Eşi Hakan Baş ile tanışma hikayesini paylaşan Soral, evliliğin kendisine güven hissettirdiğini söyledi.

Çocuk sahibi olmaktan korktuğunu belirten Soral, "Mesleğimin yanı sıra çok büyük sorumluluk olması. Bundan korkuyorum, dünyanın şu anki halinden de korkuyorum. Ama anne olmak çok güzel bir şey, bir yandan da çok isterim." ifadelerini kullandı. Hayatı boyunca oyunculuk yapmak istediğini ve sevgi dolu bir dünya hayal ettiğini ekledi.

