Berat Kandili Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika
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Berat Kandili Yarın İdrak Edilecek

Berat Kandili Yarın İdrak Edilecek

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, 12 Ocak'ta başlayan 'üç aylar'ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre 'berat' günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek.

23.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek.

Berat Kandili, 12 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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