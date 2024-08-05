Berberin çiçeklere dikkat çeken notu - Son Dakika
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Berberin çiçeklere dikkat çeken notu

Hatay'da yaşayan berber İdris Özbek'in çiçek ektiği alana yazdığı not, ilgi çekiyor. Çiçekleri koparanlara 'Okşa, kokla Allah rızası için koparma. Koparanın eli kopsun' diyen berber, çiçeklerini canından et koparıyor gibi hissettiğini söylüyor.

05.08.2024 16:47
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Çiçeklerimi kopardıklarında canımdan et koparıyorlar diyen berberin yazdığı not ilgi çekiyor

Berber İdris Özbek, "Buradan 100 kişi geçiyorsa belki 70'i burada okşar, koklar ve salavat getirir bana dua eder"

HATAY - Hatay'da yaşayan berber İdris Özbek'in çiçek ektiği alana 'Okşa, kokla Allah rızası için koparma. Koparanın eli kopsun' notu görenlerin ilgisini çekerken gülümsetiyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki berber İdris Özbek'in çiçeklere karşı uzun yıllardır hayranlığı var. Toprak bulduğu her alanda çiçek yetiştiren Özbek'in çiçeklere karşı olan ilgisi insanlarında dikkatini çekiyor. Çiçekleri okşayıp, koklayanlara saygı gösteren Özbek, çiçekleri koparanlaraysa 'Okşa, kokla Allah rızası için koparma. Koparanın eli kopsun' notuyla ricada bulundu. Gülümseten notu görenlerin fotoğraf çektiğini dile getiren 42 yıllık berber Özbek, çiçekleri koparanların canından et koparırcasına canını acıttıklarını ifade etti.

"Buradan 100 kişi geçiyorsa belki 70'i burada okşar, koklar ve salavat getirir bana dua eder"

Çiçeklere karşı olan hayranlığını dile getiren berber İdris Özbek, "Burada belediyenin ağacı vardı, fen işleri müdürüne buradaki ağacı çıkarttırdım. Buraya duvar ördüm. Özel çiçeklerim var, çiçek hastasıyım. Ben en çokta reyhan hastasıyım. Bunları ekerim, sularım ve temizlerim. Bunları da buradan 100 kişi geçiyorsa belki 70'i burada okşar, koklar ve salavat getirir bana dua eder. Yazıyı okuyanlar güler yazının resmini çeker. Bazı insanlar dengesiz okşayıp, koklamıyorlar koparıyor kökünden. Çiçeklerimi kökünden çektikleri zaman sanki canımdan et çekiyorlar öyle huy duyuyorum. Bu yazıyı da ondan dolayı yazdırdım okşa kokla Allah rızası için koparma koparanın eli kopsun. O da benim lakabım rastgele yorgun adam berber İdris" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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