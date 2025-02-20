Berberler Haber Merkezi Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berberler Haber Merkezi Oluyor

Geniş Video İzle

Kilis'te berberler, tıraşın yanı sıra sosyal hayatın merkezi haline geliyor ve çırak sıkıntısı yaşıyor.

20.02.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye gündemi berberlerde atıyor

KİLİS - Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu, berberlerin sadece tıraş yapılan yerler olmadığını, aynı zamanda sohbetin ve haberlerin merkezi olduğunu vurguladı. Meslekteki çırak sıkıntısına dikkat çeken 47 yıllık Berber Selahattin Reyhanlı devlet desteği beklediklerini söyledi.

Kilis'te berberler, sadece tıraş yapılan yerler olmanın ötesine geçerek, bölgedeki sosyal hayatın nabzını tutan, gündemin konuşulduğu, insanlarının kaynaştığı mekanlar haline geldiğini belirtti Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu ve 47 yıllık berber Selahattin Reyhanlı, mesleklerinin önemini ve karşılaştıkları zorluklara değindi. Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu, mesleğini babasından öğrendiğini belirterek, "Sabah okula gitmeden önce Babamın yanına, berbere gelirdim. Sabah dükkanımızı temizler, ardından okula giderdim. Okul çıkışı yine babamın yanına dönerdim. Mesleği babamın yanında öğrendim" dedi.

Berberlerin yalnızca tıraş yapılan yerler olmadığını, aynı zamanda sohbetin, muhabbetin ve haberlerin paylaşıldığı yerler olduğunu belirten Maaşoğlu, "Sabah dükkanımızı açar, gelen müşterilerimizle çay içip sohbet ederiz. Kentin durumu hakkında konuşuruz. Berberler sadece tıraş için değil, adeta bir haber merkezi gibidir. En çok haberin döndüğü yerlerden biridir" şeklinde konuştu.

"Çırak bulmakta zorlanıyoruz"

Meslekteki sıkıntılara da değinen Maaşoğlu, "Gelen çıraklar, devlet prim desteği sağlamadığı için başka mesleklere yöneliyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Şu anda berberlerde ve kuaförlerde çalışacak çırak bulamıyoruz. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Berberler, aynı zamanda haber ajansı gibi"

Berberlik mesleğine 13 yaşında başlayan ve 47 yıldır mesleği sürdüren Selahattin Reyhanlı, berberlerin adeta bir haber ajansı gibi işlediğini söyledi.

"Burası sadece tıraş yapılan bir yer değil, aynı zamanda sohbetin ve muhabbetin döndüğü, ekonomiden gündeme kadar her konunun konuşulduğu bir yer. Köyden gelen, şehirden gelen herkes burada sohbet eder, fikir alışverişinde bulunur. Berberler, aynı zamanda haber ajansı gibidir" şeklinde konuştu.

Reyhanlı da çırak ve kalfa bulmada yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Eskiden yanımda hem kalfam hem de çırağım vardı. Şimdi ise bulmakta çok zorlanıyoruz. Maddi destek olmadığı için kimse bu mesleğe yönelmiyor. Devletimizin bu konuda yardım etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berberler Haber Merkezi Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: Berberler Haber Merkezi Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.