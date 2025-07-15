Berçin Yaylası: Doğaseverlerin Yeni Cenneti - Son Dakika
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Berçin Yaylası: Doğaseverlerin Yeni Cenneti

15.07.2025 11:34
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Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki Berçin Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Berçin Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu.

Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Arslantaş Mahallesi yakınlarındaki Berçin Yaylası, doğal güzellikleri, su kaynakları ve temiz havasıyla tercih ediliyor.

Yaylaya gelen ziyaretçiler, yeşilin her tonunu barındıran ağaçların arasında, kuş cıvıltıları eşliğinde yürüyüş yaparak şehrin stresli hayatından uzaklaşıyor.

Dinlenmek isteyen ziyaretçiler, ağaçların gölgesinde, serin suyu olan pınarların yanında konaklayarak piknik yapıyor.

"Burada stresten uzakta dinleniyoruz"

Ziyaretçilerden emekli hemşire Aynur Aslan, AA muhabirine, Berçin Yaylası'nın insanlara sunduğu doğal güzelliklerin adeta bir terapi etkisi yarattığını söyledi.

Yaylanın doğası, suyu ve havası ile harika bir yer olduğunu belirten Aslan, "Burası, sonradan keşfettiğimiz ancak sürekli geldiğimiz, şehirden kaçış noktası olarak kullandığımız bir yer. Tomarza'nın güneyinde bulunan Berçin Yaylası'nın hemen girişinde Kızılgöl, yanında 3 bin metre yüksekliğindeki Beydağı var. Doğası, florası, faunası oldukça farklı. İnsanların şehirde göremediği çok çeşitli bitkiler var. Burada stresten uzakta dinleniyoruz. Oksijen oranı çok yüksek ve gürültü yok. Burada her şeyden uzak ayrı bir dünyada gibiyiz. Şehirde göremediğimiz yıldızları gece burada görüyoruz." diye konuştu.

Cuma Köse de farklı rotalarda yıllardır yürüyüş yaptığını fakat Berçin Yaylası'nın farklı bir atmosfere sahip olduğunu ifade etti.

Yaylanın çok farklı güzellikleri barındırdığını anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Çok temiz ve soğuk suyu var. Yeşili, ağaçlıkları, her şeyi mükemmel. Herkes en azından bir kez görmeye gelsin, bir kamp ya da piknik yapsın. İnsanlar burada yaşamı hissetsin. Burada senede 2-3 kamp yapıyoruz. Berçin Yaylası 4 mevsim güzel. Kışın karıyla, sonbaharda sararan yapraklarıyla, yazın şehir hayatından uzakta serin ve temiz havasıyla, ilkbaharda açan çiçekleriyle ve doğasıyla mükemmel bir yer."

" Karadeniz'e benzeyen çam havası var"

Yasemin Coşkun ise Berçin Yaylası'na ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

Doğayı çok sevdiğini vurgulayan Coşkun, "Birçok yer gezdim ama özellikle buranın büyülü atmosferi olduğunu keşfettim. Özellikle Karadeniz'e benzeyen çam havası var. Herkesi bekliyoruz. Tertemiz havası var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berçin Yaylası: Doğaseverlerin Yeni Cenneti - Son Dakika

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