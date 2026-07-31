Berdimuhammedov'dan Zirve Hazırlıkları - Son Dakika
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Berdimuhammedov'dan Zirve Hazırlıkları

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Türkmenistan, 8 Ekim 2026'da yapılacak zirve için hazırlıklarını sürdürüyor. Beş ana alan belirlendi.

ÇOLPON- Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısında 8 Ekim 2026'da Türkmenistan'ın Avaza Milli Turizm Bölgesi'nde gerçekleşecek 8. İstişare Toplantısı'na yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenen Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı'nda konuşan Berdimuhammedov, ekimde düzenlenecek zirve için hazırlanan, güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve çevre başlıklarını kapsayan beş ana alandan oluşan taslak gündemin katılımcı ülkelere iletildiğini söyledi.

Önerilen tüm gündem maddelerinin bölge ülkeleri açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Berdimuhammedov, zirve kapsamında uluslararası forumlar ile kültürel etkinliklerin de düzenleneceğini belirtti.

Türkmenistan'ın söz konusu organizasyona büyük bir sorumluluk bilinciyle hazırlandığını ifade eden Berdimuhammedov, katılımcı ülkelere iletilen taslak gündemin, bölgesel ve uluslararası barış, istikrar ve güvenlik konularında görüş alışverişi yapılması, ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, enerji alanındaki ortaklıkların genişletilmesi, sürdürülebilir ulaştırma ve lojistik koridorlarının etkinliğinin artırılması, iklim değişikliğine uyum için ortak önlemlerin alınması, su kaynaklarının yönetimi ile kültürel, eğitim ve bilim alanlarındaki bağların güçlendirilmesi, öğrenci ve gençlik değişimlerinin genişletilmesi başlıklarını içerdiğini anlattı.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berdimuhammedov'dan Zirve Hazırlıkları - Son Dakika

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