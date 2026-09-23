Berendsen, UCM'yi ABD yaptırımlarından korumada Engelleme Yasası'nı son araç gördü

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Mahkemeyi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hollanda, Avrupa Komisyonundan Engelleme Yasası'nı (Blocking Statute) hazır tutmasını istedi. Bunu kullanmaya hazırız." dedi.

BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Berendsen, Hollanda'nın BM Daimi Temsilciliğinde de Volkskrant gazetesine konuştu.

Röportajda ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımlarının etkilerini hissettiğini belirten Berendsen, "AB içinde birlikte güçlüyüz ancak bunun dışında ABD'nin baskıyı artırdığını hisseden ve bunu kolayca göz ardı edemeyen ülkeler var." diye konuştu.

UCM'yi destekleyen 120'yi aşkın ülkenin temsilcileriyle görüştüğünü ve ülkelerin UCM'ye hala büyük önem verdiğini de gözlemlediğini aktaran Berendsen, "Yaptığım görüşmelerde bir arada kalmamızın ve baskıya birlikte direnmemizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

UCM'yi ABD yaptırımlarından koruyabilme konusunda iyimser olup olmadığı sorusuna Berendsen, "Tahmin etmekte zorlanıyorum. Bu baskının ne kadar artacağını ve etkisinin ne olacağını bilmiyorum. Bu konuda endişeliyim. UCM'ye yönelik yeni yaptırımlar gelme ihtimali var ancak tam olarak hangileri olacağını öngöremiyoruz. Her şeye hazırlanıyoruz." yanıtını verdi.

Trump'ın Lahey'de Amerikan karşıtı "göstermelik davalar" görüldüğü yönündeki sözlerine ilişkin Berendsen, "Bu söylemi anlamlı bulmuyorum ancak UCM'nin ABD vatandaşları üzerindeki etkisine dair kaygılar, farklı yönetimler döneminde de hep vardı. ABD, mahkemeyi hiçbir zaman desteklemedi ama şimdi ciddi bir sertleşme söz konusu. Kurumun işleyişini imkansız hale getirme yolunu seçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AB Engelleme Yasası elimizdeki son araç"

Avrupa şirketlerinin ABD yaptırımlarına uymasını yasaklayan AB'nin Engelleme Yasası'nın uygulamaya alınmasının ellerindeki son araç olduğunu ifade eden Berendsen, Hollanda Temsilciler Meclisi ve Avrupa Parlamentosu'nun da Mahkemenin Amerikan teknolojik ve finansal altyapısından koparılmasını ve Engelleme Yasası'nın çoktan devreye sokulması gerektiğini savunduklarını kaydetti.

Uzmanların, ABD'nin misilleme olarak UCM'ye yönelik yaptırımları görmezden gelen Hollanda şirketlerine ağır para cezaları verebileceği uyarısı hatırlatılan Berendsen, "AB Engelleme Yasası boşuna sert bir tedbir demiyorum. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Bunları iyi tartmak gerekiyor." dedi.

AB Engelleme Yasası

AB'nin Engelleme Yasası, Birlik içindeki kişi ve kurumların yabancı devletlerin yaptırımlarını uygulamamalarına imkan veren bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

Daha önce 1996 yılında ABD'nin Küba, İran ve Libya'ya ambargo uygulama kararının ardından gündeme gelen Engelleme Yasası, söz konusu ülkelerle iş yapan Avrupalı şirketlere yönelik yabancı mahkemelerin verebileceği kararların engellenmesini ve böylece yaptırıma maruz kalan şirketlerin korunmasını amaçlıyor.

Engelleme Yasası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı üzerine ise 7 Ağustos 2018'de yürürlüğe girmişti.