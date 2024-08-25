İzmir'in Bergama ilçesinde fıstık çamlarının bulunduğu tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ayvatlar Mahallesi'ndeki fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu özel mülkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çam ormanlarının bulunduğu bölgedeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ile yer ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve yöre sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bergama'da fıstık çamları yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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