Bergama Kültürel Mirası Üzerine Söyleşi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü'nün "Taşların Hafızası Söyleşi Serisi" kapsamında düzenlediği etkinliğin konuğu, eski Bergama Belediye Başkanı ve araştırmacı-yazar Sefa Taşkın olacak. Söyleşi, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleşecek.

Araştırmacı-yazar Sefa Taşkın, 1989-1999 yılları arasında iki dönem yürüttüğü belediye başkanlığı süresince Bergama'nın kültürel mirasını korumaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de Bornova Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde anlatacak.

Sunumda, sivil toplum kuruluşlarının katkısı, halkla yürütülen iş birlikleri, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen başarılar detaylı biçimde ele alınacak.

Etkinlikte, arkeolojik alanların yaşatılmasında uygulanan yenilikçi yöntemler, kültürel miras eğitimleri, festivaller ve uluslararası iş birlikleri gibi pek çok konu konuşulacak.

Taşkın, Bergama'nın dünya çapındaki tanınırlığını artıran adımları da Bornovalılarla paylaşacak.