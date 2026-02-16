(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Bergama Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılacak Bergama Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Yıldır, "Bu merkez, ilçenin ekonomisine doğrudan ivme kazandıracak. Bergamalılar için yeni umutların merkezi olacak. Bergama'ya yapılan her yatırım, tarihe sahip çıkmaktır" dedi. Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de bu yatırımı belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçireceklerini söyledi.

Bergama Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılacak Bergama Ticaret Merkezi'nin temeli atıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama'ya yeni bir dinamizm kazandırmayı amaçlayan yatırımın temel atma törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve Bergama Kaymakamı Avni Oral ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Bergama'nın taşında tarih, toprağında üretim, insanında emek olduğunu söyledi. Bu toprakların UNESCO Dünya Mirası gibi bir değeri taşıdığını anlatan Yıldır, "Toprağında üretim var. Çünkü tarımıyla, hayvancılığıyla, zeytiniyle, sütüyle, bereketiyle Bakırçay Havzası'nın başkenti konumunda. İnsanında emek var. Çünkü burasının insanı çalışkanlığıyla, azmiyle, ürettiğini büyütme iradesiyle bugünlere geldi" dedi.

Bergama'ya yapılan yatırımları anlattı

Bugün hala 28 bin üreticinin bu topraklardan geçimini sağladığını söyleyen Yıldır, "Böylesi bir mirasa, böylesi bir üretim gücüne ve insan emeğine sahip bir ilçeye gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Yüzyıllar boyunca bilimin, sağlığın, kültürün ve üretimin merkezi olmuş bir yerleşim yeri burası. Temelini attığımız bu merkez; ticari alanları ve ofisleriyle ilçenin ekonomisine doğrudan ivme kazandıracak. Bergamalılar için yeni kapıların, yeni umutların merkezi olacak. Bergama'ya yapılan her yatırım, tarihe sahip çıkmaktır, üretimi büyütmektir, emeği güçlendirmektir. Biz bunun farkındayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri Bergama'ya yaptığımız yatırım miktarı 860 milyon lirayı aşmış durumda" dedi.

Bergama Belediyesi öz kaynaklarıyla hayat bulacak

Seçildikten sonra ilk kez bir projenin temelini attığını belirten Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ise "Bu benim belediye başkanlığım döneminde yaptığım ilk inşaat diyebilirim. Bu nedenle çok değerli buluyorum" diye konuştu. Daha güçlü bir Bergama Belediyesi için çalıştıklarını anımsatan Çelik, şunları söyledi:

"Ticaret Merkezi olarak inşa edeceğimiz bu merkezde önemli hizmetler yapılacak. Bodrum kat, zemin kat ve zemin kat üzeri 4 kat şeklinde. Yaklaşık 900 metrekare oturma alanı olan bir inşaat alanında ticaret merkezi yapacağız. Bu yatırımı öz kaynaklarımızla yapacağız. Yaklaşık bir yıl içerisinde de bu inşaatımızı yapmayı hedefliyoruz. Yaşanabilir bir Bergama, daha sağlıklı bir Bergama için hizmet etmeye devam edeceğiz."

İlçenin tarihi önemine değindi

Bergama Kaymakamı Avni Oral ise ilçenin tarihsel önemine değindi. Bergama'nın kadim medeniyet merkezi olduğunu vurgulayan Oral, "Bu bölge tarihin her döneminde çeşitli topluluklara ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla farklı medeniyetlerin, farklı toplulukların yansımalarını günümüze taşıyor. Kafamızı nereye çevirsek olağanüstü güzel bir mimari eserle karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla Bergama'da yapacağımız her yatırımda mutlaka bu tarihi misyonun sorumluluğunu da üzerimizde hissetmeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin temeli dualar eşliğinde atıldı.