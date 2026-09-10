Berge'nin 'Büyük İkame' sözlerine siyasetçilerden ırkçılık tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berge'nin 'Büyük İkame' sözlerine siyasetçilerden ırkçılık tepkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği Bakanı Aurore Berge'nin 'Büyük İkame' teorisini fikir özgürlüğü kapsamında gördüğüne dair açıklamaları siyasetçilerin tepkisini çekti. Merkez sağ ve sol partili vekiller, teoriyi ırkçı ve komplo odaklı bulduklarını belirterek Berge'yi eleştirdi.

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Aurore Berge'nin "Büyük İkame" (Grand Remplacement) teorisini fikir özgürlüğünün bir parçası olarak gördüğüne dair sözleri siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Berge, dün akşam konuk olduğu Fransız CNews kanalında, aşırı sağcı yazar Renaud Camus'nün, çoğunluğu Afrika kıtasından gelen Müslüman, Arap ve siyahilerin, Fransız ve Avrupa Hristiyan nüfusunun yerine geçtiğini ileri sürdüğü "Büyük İkame" teorisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aurore Berge, Avrupa Parlamentosunun (AP) aşırı sağcı üyesi Marion Marechal'ın savunduğu Büyük İkame teorisine hak vermediğini ancak Marechal'ın bu konudaki görüşünü kamusal alanda ifade etme hakkı olduğunu belirtti.

Bu teoriyi ırkçı bulup bulmadığı sorusuna Berge, "Bence bu göç meselesiyle ilgili politik bir münazara." yanıtını verdi.

Berge, bu teoriyi "ırkçı" bulmadığını ancak Fransa'da geçerli olmayan bir durumu tasvir ettiği için bu teoriye karşı mücadele ettiğini söyledi.

Sabah konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo kanalında ise Büyük İkame'nin asılsız bir teori olduğunu ve korku saçtığını kaydeden Berge, "Ancak, yarın sizin kanalınızda biri bu fikri savunabilir mi? Ben bunun siyasi bir mücadelenin ve fikir özgürlüğünün bir parçası olduğuna inanıyorum." dedi.

Berge'nin bu teoriyi fikir özgürlüğünün bir parçası olarak gördüğüne dair sözleri Fransız siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

"Bu terör saldırılarını teşvik etmiş bir komplo teorisidir"

Merkez sağcı Rönesans Milletvekili ve eski hükümet sözcüsü Prisca Thevenot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Berge'yi etiketleyerek, "Irkçı bir teorinin tıpkı siyasi bir görüş gibi tartışılabileceğini mi savunuyorsun? Irkçılık bir suçtur." ifadesini kullandı.

Thevenot, Büyük İkame teorisinin bir münazara konusu olmadığına dikkati çekerek, "Bu terör saldırılarını teşvik etmiş bir komplo teorisidir." yorumunda bulundu.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Daniele Obono, aynı platformdaki hesabından yaptığı açıklamada, Büyük İkame'yi "ırkçı bir delilik" olarak nitelendirerek, Thevenot'nun sözlerine katıldığını belirtti.

LFI Milletvekili Bastien Lachaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aurore Berge, dibe vurdu. Siyasi, entelektüel ve ahlaki çöküş. Büyük İkame 'teorisi', komplo odaklı, Yahudi karşıtı, Müslüman karşıtı ve ırkçı bir ideolojidir. Beyaz üstünlükçüleri, teröristleri, katilleri silahlandırdı." ifadelerini kullandı.

Lachaud, Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakan olan Berge'nin "aşırı sağcı" bir televizyon kanalına çıkarak Büyük İkame'ye dair fikirlere tepki gösteremediğini??????? vurguladı.

Aşırı sağcı yazar Renaud Camus'nün 2010'ların başında popülerleştirdiği "Büyük İkame" komplo teorisiyle, çoğunluğu Kuzey Afrika, Magrip ülkeleri ve Sahraaltı Afrika'dan gelen özellikle Müslüman, Arap ve siyahilerin, küresel elitlerin ön ayak olmasıyla birlikte Fransız ve Avrupa Hristiyan nüfusunun yerine geçeceği iddia ediliyor.

Fransız AP üyesi Marechal, Fransa'da söz konusu teoriyi savunan siyasetçiler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berge'nin 'Büyük İkame' sözlerine siyasetçilerden ırkçılık tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:33:31. #7.12#
SON DAKİKA: Berge'nin 'Büyük İkame' sözlerine siyasetçilerden ırkçılık tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement