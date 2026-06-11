Berivan Tunç Banyo'da Ölü Bulundu - Son Dakika
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Berivan Tunç Banyo'da Ölü Bulundu

Berivan Tunç Banyo\'da Ölü Bulundu
11.06.2026 17:36
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İcra müdür yardımcısı Berivan Tunç, düğününe 2 ay kala evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

ADANA'da icra müdür yardımcısı Berivan Tunç (31), yaşadığı apartman dairesinin banyosunda ölü bulundu. Tunç'un 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan Yüreğir Vergi Dairesi'nde İcra Müdür Yardımcısı Berivan Tunç, mesaiye gelmeyince iş arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Evin zilini çalan ekipler, genç kadın kapıyı açmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin kapısını kırdığı daireye giren polis, Berivan Tunç'u banyoda hareketsiz yaparken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı belirtilen Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berivan Tunç Banyo'da Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Reel Serdar Reel:
    çok genç yaşta böyle bir olay yaşanması gerçekten acı. ailesi ve yakınları için çok zor bir durum bu 0 0 Yanıtla
  • İlhan Tv İlhan Tv:
    bu tür olaylar gerçekten üzüyor insan ne diyeceğini bilemez. soruşturma sonuçları ne çıkacak bakalım yetkililer açıklama yapacaklar mı 0 0 Yanıtla
  • Ceyhan Yilmaz Ceyhan Yilmaz:
    vay be düğüne 2 ay kala böyle bi şey olması çok üzücü ya ?? ama acaba ne oldu kimse bi açıklama yapıyor mu 0 0 Yanıtla
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