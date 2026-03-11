Berkin Elvan 12. Yılında Anıldı - Son Dakika
Berkin Elvan 12. Yılında Anıldı

11.03.2026 14:41
CHP Lideri Özgür Özel, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı andı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gezi eylemlerinde biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı aramızdan ayrılışının 12'nci yılında rahmetle anıyorum. Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz. Çocukların ölmediği, adaletin gecikmediği bir ülke borcumuzdur" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi eylemleri sırasında polisin biber gazı fişeğiyle vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın 12'nci ölüm yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. CHP Lideri Özel, şunları kaydetti:

"Gezi eylemlerinde biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında rahmetle anıyorum. Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz. Çocukların ölmediği, adaletin gecikmediği bir ülke borcumuzdur."

Kaynak: ANKA

