Berkin Elvan Anıldı

11.03.2026 14:04
DEM Parti yöneticileri, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı sosyal medyada andı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı. Bakırhan, "Bu ülkenin vicdanında derin ve unutulmayacak bir yara açıldı" derken; Hatimoğulları, "Berkin Elvan bu ülkenin vicdanında hep 15 yaşında kalacak" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı.

Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Direnişi sırasında henüz 15 yaşındayken katledilen Berkin Elvan'ı saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Berkin Elvan'ın hayatını kaybettiği gün, bu ülkenin vicdanında derin ve unutulmayacak bir yara açıldı."

İktidarın gücünü arkasına alarak katledilen Ceylan Önkol'u, Uğur Kaymaz'ı, Berkin Elvan'ı ve yaşamları ellerinden alınan nice çocuğumuzu unutmayacağız. Bu topraklarda hiçbir çocuğun katledilmediği, herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği bir ülke için barış ve demokrasi mücadelemizi büyütmeye kararlıyız."

"Berkin'i asla unutmayacağız"

Hatimoğulları ise, "Berkin Elvan bu ülkenin vicdanında hep 15 yaşında kalacak. Berkin'in umut dolu gözleri, Gezi Direnişi'nde adalet ve özgürlük talebini yükselten milyonların hafızasında yaşamaya devam edecek. Onun düşlerini gerçek kılmak için barış, demokrasi ve özgürlük mücadelemizi büyüteceğiz. Berkin'i asla unutmayacağız. Saygı ve sonsuz sevgiyle" dedi.

Kaynak: ANKA

