Berksoy ve Hikmet\'in Dostluğu Seslendirildi

Semiha Berksoy ile Nazım Hikmet arasında yıllara yayılan dostluğu yansıtan mektuplardan oluşan seçki, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Yetkin Dikinciler'in seslendirmesiyle İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluştu.

Berksoy'un sanat üretimine odaklanan "Tüm Renklerin Aryası" sergisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, iki sanatçı arasındaki dostluğun yanı sıra dönemin kültürel ve duygusal atmosferine de ışık tutuyor.

Berksoy ve Hikmet'in 1932'de Darülbedayi'de başlayan ve zamanla güçlü bir dostluğa dönüşen ilişkisini yansıtan mektuplar, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sanat çevrelerinin düşünsel ve duygusal dünyasını ortaya koyarken, iki sanatçının birbirlerine duydukları yakınlığı da gözler önüne seriyor.

"Benim için çok değerli bir akşam"

Etkinlikte konuşan sanatçı Dikinciler, Semiha Berksoy ile Nazım Hikmet arasındaki mektuplaşmalara hayat vereceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Dikinciler, mektuplaşmaların iki usta sanatçının ilişkilerinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Benim için çok değerli bir akşam. Çünkü sadece iki önemli sanatçının mektuplaşmalarını seslendirmeyeceğim. Ayrıca kıymetli Hocam Zeliha Berksoy da bu akşam bizimle birlikte ve bu benim için büyük bir onur. Burada onun huzurunda mektupları sizlere sunmaya çalışacağım. Bu gece bir canlandırma yapmayacağım. Zira Semiha Berksoy ve Nazım kanıyla canıyla mektuplaşacak, dertleşecekler ve biz de onları dinleyeceğiz." diye konuştu.

"Bu mektuplaşmalardaki duyguları bizlere ulaştıracak en doğru kişi Yetkin Dikinciler'di"

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak ise serginin Semiha Berksoy'un çok yönlü sanatsal kişiliğini yansıtan bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Bu sergide Berksoy'un eserlerinin yanı sıra çok değerli arşiv malzemeleri yer alıyor. Bu sergiyi hazırlarken Berksoy'un Nazım'la mektuplaşmaları bizim için çok yol gösterici oldu. Söz konusu yazışmalarda ikisinin 60 yılı aşkın bir dostluğu var ve bu mektuplaşmalar bize bu dostluğun izlerini gayet güzel bir şekilde sunuyor." dedi.

Sergide söz konusu mektupların tamamına yer veremediklerini aktaran Sağnak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu değerli ve kapsamlı arşivden yalnızca sınırlı sayıda belgeyi sergiye taşıyabildik. Bunun için fazlasıyla üzgünüz. Bu nedenle en büyük hayalimiz, iki önemli isim arasındaki ilişkiyi yansıtan bu değerli materyali daha görünür hale getirmekti. Bu fikrimizi Yetkin Dikinciler'e açtığımızda kendisi bu fikri hemen kabul etti. Dikinciler, yıllar önce Berksoy'un 'Bu Bir Rüyadır' operetinde Nazım Hikmet'i oynamıştı. Şüphesiz bu mektuplaşmalardaki duyguları bizlere ulaştıracak en doğru kişi kendisiydi."

Semiha Berksoy'un 15 Haziran 1939'da Berlin'den yazdığı mektupla başlayıp, Nazım Hikmet'in 1950'de kaleme aldığı mektupla son bulan etkinlikte toplam 28 mektuba yer verildi.

Sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkilerin 200'ü aşkın yapıt aracılığıyla izleyiciye aktarıldığı "Tüm Renklerin Aryası" sergisi ise Sağnak'ın yanı sıra küratör Deniz Pehlivaner ve asistan küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlandı.

Sergi, 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.