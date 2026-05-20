Berlin'de Ebola Tedavisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola virüsü bulaşan bir ABD vatandaşının tedavi gördüğü bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, KDC'de Ebola virüsüne yakalanan bir ABD vatandaşının tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

Meyer, Almanya'nın Ebola hastalarının tedavisi konusunda uzmanlığa sahip olduğunu ve uçuş süresi çok daha kısa olduğu için tedaviye Almanya'da başlandığını kaydetti.

Almanya'da yüksek güvenlik ve izolasyon standartlarının sağlandığını ifade eden Meyer, Almanya'da halk için herhangi bir riskin bulunmadığını söyledi.

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Martin Elsaesser ise tedavi gören ABD'li vatandaşın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapamayacağını belirtti.

Elsaesser, hasta için hangi tedavi adımlarının atılacağına dair kapsamlı tetkikler yapıldığını ve tedavinin süresinin de bu tetkiklerin değerlendirilmesinin sonucuna göre belirleneceğini aktardı.

Ülke basınında yer alan haberde, Berlin'deki Charite Hastanesi'nde tedavi gören ABD vatandaşının doktor olduğu vurgulandı.

Haberde, ABD'li doktorun, KDC'de görev yaptığı sırada virüs kaptığı, testinin pozitif çıktığı ve özel uçakla Berlin'e getirildiği kaydedildi.