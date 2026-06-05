Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

05.06.2026 23:42
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Berlin'de Filistin'e destek için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti, arbede yaşandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılanlara, polis müdahalede bulundu.

Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'i protesto etmek için Berlin'in Neptunbrunnen Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, daha sonra yürüyüşe geçti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonizm suçtur", "Gazze'ye özgürlük", "Netanyahu terörist", "Çocuk katili İsrail", "İntifada direnişi, uzun yaşasın intifada", "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Alman parası ve Alman silahları dünyada cinayet işliyor" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahında bulunan Rosenthaler Meydanı'nda kısa süre caddede oturan göstericiler, Filistin'de İsrail tarafından öldürülenleri andı.

Daha sonra yeniden yürüyüşe geçen göstericilere polis, Tor Caddesi üzerinde müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, gösteriyi burada sonlandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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