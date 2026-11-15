Berlin'de gençlik gösterisine polis sert müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Berlin'de gençlik gösterisine polis sert müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı

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Berlin'de 'Z kuşağı düzenliyor' inisiyatifi, sosyal harcama kesintileri ve zorunlu askerliğe karşı gösteri yaptı. Savigny Meydanı'ndan Halensee'ye yürüyen yaklaşık 1500 kişiye Kurfürstendamm'da polis sert müdahale etti; arbede çıktı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de sosyal harcamalardaki kesintilere ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen eylemde polis göstericilere sert müdahale etti.

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Savigny Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü.

Eyleme katılanlar "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "(Almanya Başbakanı) Friedrich Merz cepheye" şeklinde sloganlar attı.

Berlin'in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm'da polis göstericilere sert müdahale etti. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Göstericilerin havai fişek ve sis bombası kullandığı eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Caddedeki bazı lüks mağazalara yönelik önlem alan polis yürüyüş sırasında mağazaların önünde köpeklerle görev yaptı.

Kaynak: AA
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