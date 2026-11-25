Berlin'de Sol Parti milletvekilleri Barnea'nın girişini engellemek için eylem yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berlin'de Sol Parti milletvekilleri, eski Mossad Başkanı Barnea'nın etkinliğe girişini engellemeye çalıştı. Milletvekilleri, Barnea'yı Eylül 2024'te Lübnan'da çağrı cihazı ve telsiz patlatılmasından sorumlu tutuyor; ECCHR 19 Kasım'da savaş suçu şüphesiyle suç duyurusunda bulundu.
Almanya'da Sol Parti (Die Linke) milletvekilleri, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı David Barnea'nın katıldığı Federal Meclis (Bundestag) etkinliğinin girişini engellemeye çalıştı.
Berlin'de bugün yapılan Bundestag etkinliğine Barnea'nın katılımına karşı çıkan Sol Partili milletvekilleri, etkinliğin yapıldığı salonun kapısında protesto düzenledi.
Milletvekilleri, Eylül 2024'te Lübnan'da binlerce çağrı cihazı ve telsizin patlatılmasından sorumlu tuttukları Barnea'nın salona girişini engellemeye çalıştı.
Sol Parti, Barnea'nın Lübnan'da sivillerin de hedef olduğu çağrı cihazı saldırılarındaki rolü nedeniyle Almanya'da yargılanması gerektiğini savunuyor.
ECCHR'den savaş suçu şüphesiyle suç duyurusu
Berlin merkezli Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), 19 Kasım'da Barnea hakkında Almanya Federal Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
ECCHR, Barnea'nın Eylül 2024'te Lübnan'da binlerce çağrı cihazı ve telsizin patlatıldığı saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde kilit rol oynadığını belirterek, hakkında savaş suçu şüphesiyle soruşturma açılmasını istemiş ve Almanya'ya giriş yapması halinde tutuklanmasını talep etmişti.
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