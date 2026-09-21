Berlin'de Sol Parti yüzde 25,7 oyla eyalet seçimini kazanıp en iyi sonucunu aldı - Son Dakika
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Berlin'de Sol Parti yüzde 25,7 oyla eyalet seçimini kazanıp en iyi sonucunu aldı

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Başbakan adayı Elif Eralp'in partisi Sol Parti, Berlin Eyalet Meclisi seçimini yüzde 25,7 oyla kazanarak bugüne kadarki en iyi sonucunu aldı. 2023'e göre oyunu 13,4 puan yükselten Sol Parti, CDU-SPD koalisyonunun çoğunluğu yitirdiği mecliste 159 sandalyenin 47'sine sahip oldu.

Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde, Sol Parti oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu.

Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Elif Eralp'i eyalet başbakan adayı gösteren Sol Parti, 2023'te yapılan seçimlere göre oylarını 13,4 puan artırarak yüzde 25,7'ye yükseltti ve seçimin galibi oldu.

Buna göre Sol Parti, bugüne kadarki en iyi seçim sonucuyla Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini kazandı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise geçen seçime oranla 9,5 puan oy kaybederek yüzde 18,8'e geriledi ve seçimde ikinci oldu.

Eyaletteki mevcut hükümette yer alan partilerden Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 6,3 puan gerileyerek yüzde 12,1'e düştü, Yeşiller Partisinin oy oranı da 4,1 puan azalarak yüzde 14,3'e geriledi.

Bu sonuçla Berlin'de mevcut CDU-SPD koalisyonu çoğunluğu kaybetti.

Almanya için Alternatif (AfD) partisi, bir önceki seçimlere göre oy oranını 7,2 puan artırdı ve yüzde 16,3 ile yeniden meclise girdi.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) yüzde 4,7 ile yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Hür Demokrat Partinin (FDP) oy oranı ise yüzde 2,5 oldu.

Buna göre 159 sandalyenin bulunduğu Eyalet Meclisinde Sol Parti 47, CDU 35, AfD 29, Yeşiller 26, SPD ise 22 sandalyeyle temsil ediliyor.

Seçim sonuçlarıyla Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında üçlü bir koalisyon kurulması mümkün hale geldi.

Ancak Sol Parti'nin koalisyonu kuramaması durumunda CDU, SPD ve Yeşiller arasında da bir eyalet hükümeti kurmak mümkün.

CDU, Sol Parti ve AfD ile koalisyona girmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

Öte yandan Sol Parti'nin seçimden zaferle çıkmasının ardından partililer Türkçe şarkılar eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA
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