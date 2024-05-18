Berlin'deki Nekbe yürüyüşünde arbede: Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Berlin'deki Nekbe yürüyüşünde arbede: Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Nekbe Günü yürüyüşünde Alman polisi ile göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Filistinliler ve destekçileri, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarihi anmak için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Filistin'de ve Gazze'de gerçekleştirdiği zulümlere dikkat çekerek uluslararası camiadan daha fazla tepki göstermelerini istedi. Polis ile Filistin destekçileri arasında yaşanan arbede nedeniyle yürüyüş erken sonlandırıldı.

18.05.2024 22:53
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- Berlin'deki Nekbe yürüyüşünde arbede: Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Nekbe Günü yürüyüşünde Alman polisi ile göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinliler, yürüyüş düzenledi. Filistinliler ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi başkent Berlin'deki Kreuzberg Semti'ndeki Oranienplatz Meydanı'nnda toplandı. Meydanda, 76 yıl boyunca İsrail işgali altında zulüm gören, hayatını kaybeden Filistinlileri hatırlamak ve anmak adına, 76'ıncı Nekbe Günü için, küçük bir tiyatro gösterisi sergilendi. Gösterinin ardından yürüyüşe geçildi.

Milletvekilinden provakasyon

Hür Demokrat Parti Milletvekili Karoline Preisler, göstericilerin toplandığı alana gelerek, Nekbe günü yüyüşüne karşı İsrail'i destekleyen tek kişilik bir karşı gösteri düzenledi. Preisler'in provokatif gösterisi için, polis milletvekilinin çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Preisler, göstericilere paralel olarak onlarla bir müddet yürüdü.

Arbede yaşandı, gözaltına alınanalar oldu

Alman polisi katılımın yoğun olduğu Nekbe yürüyüşünde, 6 bin 200 göstericinin olduğunu açıkladı. Yürüyüş boyunca, İsrail'in Filistin'de ve Gazze'de gerçekleştirdiği zulümlere, katliamlara vurgu yapan göstericiler, uluslararası camiadan, daha fazla bu zulme seyirci kalmamasını istedi. Çok farklı grupların katıldığı yürüyüşte göstericiler, "Filistin'e Özgürlük", "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor", "Utanın" gibi sloganlar attı. Üzerinde "İşgalci teröre son verin", "Bombalamak savunma değildir" gibi sloganlar yazan pankartlar taşındı. Almanya Dışişleri Bakanlığı binasının yakınında göstericilerin tepkileri ve sloganları şiddetlenirken, polisle Filistin destekçileri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bazı göstericileri gözaltına alan Alman polisinin kullandığı biber gazı nedeniyle yaralananlar, olay yerinde tedavi edildi. Brandenburg Kapısı'na kadar devam etmesi beklenen yürüyüş, çıkan olaylar nedeniyle daha erken sonlandırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Berlin'deki Nekbe yürüyüşünde arbede: Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

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