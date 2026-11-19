???????Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'e silah sağladığı gerekçesiyle Rheinmetall şirketini protesto etti.

"Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele" grubundan yapılan açıklamada, gruba destek veren 40'tan fazla aktivistin Wedding semtindeki Rheinmetall şirketine giden yolları kapattığı belirtildi.

Açıklamada, okullara ve kreşlere yakın mesafede bulunan yoğun nüfusun yaşadığı Wedding'deki Rheinmetall tesisinde mühimmat üretildiği, ayrıca burada kamikaze insansız hava araçlarının da üretilmesinin planlandığı ifade edilerek, daha önce otomobil parçalarının üretildiği tesisin bu amaç için dönüştürülmesiyle Wedding'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de ilk kez bir silah fabrikasının açıldığı aktarıldı.

Grubun açıklamasında, eyleme katılan ve görüşlerine yer verilen grup üyelerinden Krissi, devletin protestoyu durdurmaya ve engellemeye çalıştığını belirterek, "Ancak bu işe yaramayacak. Çünkü bir soykırım işlendiğinde bunun hepimizi etkilediği çok net. İnsanlığa karşı işlenen en korkunç suçlara karşı direnmekten daha önemli bir şey olmadığını biliyoruz. Bu yüzden bugün yine sokağa çıkıp bu silah fabrikasının önünü kapatıyorum." ifadesini kullandı.

Grubun sözcülerinden Laila Fuisz de polis müdahalesine rağmen insanların tekrar sokaklara çıktıklarına işaret ederek, "İsrail soykırım yapmaya devam ettiği, Alman silahları çocukları öldürdüğü sürece, biz tekrar geleceğiz. Almanya'daki son silah fabrikası kapanana kadar. Filistin özgür olana kadar. Hepimiz özgür olana kadar." diye konuştu.

Grubun sosyal medya hesabında yer alan görüntülerde aktivistlerin yollarda oturma eylemi yaptığı, bazı göstericilerin ellerini yere yapıştırdığı ve polisin göstericileri gözaltına aldığı görülüyor.

Berlin polisinden yapılan açıklamada 47 kişinin saat 06.15'te Wedding semtindeki 6 kavşakta toplandığı belirtilerek, polis ekiplerinin eylemcilerin yere yapıştırdıkları ellerini yerden ayırdığı ifade edildi.

Açıklamada eyleme polisin müdahale ettiği ve bölgedeki trafikte aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele grubu gelecek günlerde de eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.