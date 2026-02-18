Berna Abiş'in Annesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Berna Abiş'in Annesi Toprağa Verildi

18.02.2026 19:04
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in annesi Gülhan Abiş'in cenazesi defnedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in vefat eden annesi Gülhan Abiş'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 81 yaşındaki Abiş'in cenazesi Gölcük ilçesindeki Ulaşlı Camisi'ne getirildi.

Abiş'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ulaşlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdulrauf Ulusoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bazı ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

