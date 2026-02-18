Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in vefat eden annesi Gülhan Abiş'in cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 81 yaşındaki Abiş'in cenazesi Gölcük ilçesindeki Ulaşlı Camisi'ne getirildi.
Abiş'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ulaşlı Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdulrauf Ulusoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bazı ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Berna Abiş'in Annesi Toprağa Verildi - Son Dakika
