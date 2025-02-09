Bernie Sanders'dan Elon Musk'a Sert Eleştiri - Son Dakika
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Bernie Sanders'dan Elon Musk'a Sert Eleştiri

Sanders, Musk'ın USAID'i hedef almasının ardından diğer sosyal programlara da zarar verebileceğini vurguladı.

09.02.2025 12:18
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, milyarder iş insanı Elon Musk'ın, yalnızca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) değil milyonları etkileyen diğer programların da "peşine düşeceğini" belirtti.

Sanders, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, hükümetin USAID'i kapatma girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın en zenginlerinden Musk'ın, Donald Trump'ı başkan seçtirmek için milyonlarca dolar bağışta bulunduğunu hatırlatan Sanders, bu sayede Musk'ın da servetinin arttığını vurguladı.

Sanders, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına gelen Musk'ın amacının USAID'i "yok etmek" olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün USAID'in peşine düşüyor. Yarın sizi ve ailenizi etkileyen programların peşine düşecek. Bunlar Medicaid (düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan program), Medicare (yaşlılar ve engelliler için sağlık sigortası), halk sağlığı merkezleri, eğitim, Pell Hibeleri (düşük gelirli öğrencilere sağlanan eğitim desteği), uygun fiyatlı konutlar olacak."

Sanders, hükümetin yalnızca milyarderlere değil toplumun her kesimi için çalışması gerektiğini belirtti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye gerçekleştirilen ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunda bulunmuş, NYT'ye yapılan ödemeye ilişkin ise "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bernie Sanders'dan Elon Musk'a Sert Eleştiri - Son Dakika

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