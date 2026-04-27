BES'te Altın Fonundan Hisse Fonlarına Yöneliş: 2026'da Getiriler Tersine Döndü

27.04.2026 09:52
Rusya-Ukrayna savaşı ve belirsizlikler BES fonlarını etkiledi. 2025'te altın fonu rekor getiri sağlarken, 2026'nın ilk dört ayında hisse fonları öne çıktı. Uzmanlar, tasarrufların tek bir varlık sınıfına bağlanmaması gerektiğini vurguluyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve belirsizlikler, BES fon büyüklüğünü savaş öncesi 2,1 trilyon liradan 1,9 trilyon liraya düşürdü; şu an 2 trilyon lirada olsa da 100 milyar liralık kayıp var. Bunun nedeni, katılımcıların yüzde 32'sinin ve fon büyüklüğünün yüzde 56'sının altın fonunda olması. 2025'te altın fonu yüzde 100'ün üzerinde getiri sağlarken, hisse fonları yüzde 12 ile enflasyonun altında kaldı. Ancak 2026'nın ilk dört ayında durum tersine döndü: hisse fonları yüzde 24,2 getiri ile enflasyonun 14 puan üzerinde performans gösterdi; altın fonu ise yüzde 9 ile enflasyonun altında kaldı. Değişken fonlar yüzde 23 getiri sağladı. BES'te altından kaçış başladı. Uzmanlar, panik yapmamak ancak tek bir varlık sınıfına bağlı kalmamak gerektiğini belirterek, altın, hisse ve para piyasası fonları arasında dengeli dağılım veya değişken fon tercih edilmesini öneriyor.

