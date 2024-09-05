Beşiktaş Belediyesi Çarşı\'daki Kaldırım İşgallerine Son Verdi

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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, Çarşı bölgesinde bazı dükkanların kaldırım işgallerine karşı harekete geçerek, işgallere son verdi.

Beşiktaş Belediyesi, kent yaşamını olumsuz etkileyen kamusal alan işgallerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. "Erişilebilir bir Beşiktaş" için söz veren Belediye, Çarşı bölgesindeki kaldırım işgallerine müdahale etti.

Başkan Rıza Akpolat, Çarşı'da işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulunmuş ve bu denetimlerin yoğunlaştırılacağını duyurmuştu.