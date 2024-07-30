Beşiktaş Belediyesi Dezavantajlı Bireyler İçin Yaz Kampı Düzenliyor

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ilçede yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan dezavantajlı bireyler için yaz kampı etkinliği düzenliyor.

Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dilek Sabancı Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleri ve kentte yaşayan maddi imkanları sınırlı dezavantajlı bireyler için Sarıyer Belediyesi'nin Kilyos Tesisleri'nde 6 günlük bir yaz kampı organizasyonu gerçekleştiriyor.

Katılımcılar 6 gün boyunca balon uçurma, top oynama, denizde yüzme gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli ve öğretici anlar yaşayacak. Dezavantajlı bireylere aileleri ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri de eşlik edecek. Cumartesi gününe kadar sürecek kampta katılımcılara 3 öğün yemek ikram edilecek.