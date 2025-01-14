Beşiktaş Belediyesi'nde Operasyon Sonrası Atatürk Posteri Asıldı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi'nde Operasyon Sonrası Atatürk Posteri Asıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nde düzenlenen operasyondan sonra, belediye binasına Atatürk'ün görselinin bulunduğu dev bir poster asıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı.

14.01.2025 13:19  Güncelleme: 13:24
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(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dün şafak vakti operasyon düzenlenen Beşiktaş Belediyesi binasına, bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin bulunduğu "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" yazılı dev poster asıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün Beşiktaş Belediyesi'ne, "suç örgütü üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali" gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmış, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, babasının Edremit'teki evinde gözaltına alınmıştı. Akpolat'ın işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında devam ederken, dün yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belediye binasında bugün sadece iki polis aracının beklediği görüldü. Belediye binasının ön yüzüne Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin bulunduğu ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" yazılı dev bir poster asıldı.

Sabah saatlerinde de Beşiktaş Belediyesi'ne, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun gelerek bir toplantı yaptı.

Beşiktaş Belediyesi\'nde Operasyon Sonrası Atatürk Posteri Asıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi'nde Operasyon Sonrası Atatürk Posteri Asıldı - Son Dakika

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