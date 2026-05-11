Beşiktaş'ta Anneler Günü, Boğaz Turuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan anneler için Boğaz'da ücretsiz tekne turu düzenledi. Müzik eşliğinde İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında keyifli zaman geçiren anneler, bu özel günde unutulmaz anlar yaşadı.

Türkiye'nin dört bir yanında farklı etkinliklerle kutlanan Anneler Günü'nde Beşiktaş Belediyesi de anneleri unutmadı. Düzenlenen ücretsiz tekne turunda anneler, müzik eşliğinde eğlenerek Boğaz'ın tadını çıkardı.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da tekneyi ziyaret ederek annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelere karanfil takdim eden Şişman, bu özel günlerini kutlayarak sohbet etti.

Etkinlik boyunca müzik eşliğinde eğlenen anneler, hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu. İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen tur, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Katılımcılardan Aynur Karayalçın, etkinlikten duyduğu memnuniyeti, "Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu gezi gayet güzel biz bayanları düşünmüşler. Biz de katıldık. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun" sözleriyle dile getirdi.

Boğaz turunda güzel zaman geçirdiğini söyleyen İnci Akyo, "Böyle güzel bir günde komşularımızla beraber anneler gününü anmak başkanımızla konuşmak çok güzeldi" dedi.

ANNELERE KAHVE İKRAM EDİLDİ

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş kafelerde de annelere Türk kahvesi ikram edildi.

Ailesiyle beraber Beltaş Kafe'de zaman geçiren Özlem Kahraman, Anneler Günü'ne özel kahve ikramı için teşekkür ederek bütün annelerin gününü kutladı.