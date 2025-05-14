Beşiktaş Belediyesi'nden Engelliler Haftası'nda Özel Etkinlikler

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel bireylere ve ailelerine yönelik renkli etkinlikler düzenledi. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da "Beşiktaş'ta engeller sevgiyle aşılır" mesajıyla tüm dezavantajlı komşularının haftasını kutladı.

Beşiktaş Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla Dilek Sabancı Parkı'nda düzenlediği etkinliklere aileleriyle birlikte katılan özel gereksinimli bireyler, müzik eşliğinde dans edip eğlendi, çeşitli oyunlarla keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı. Dilek Sabancı Parkı içerisinde yer alan Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli bireylerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl boyunca; pilates, ritim, modern dans, müzik, temel bilgisayar, temel İngilizce, temel fotoğrafçılık, ahşap boyama, resim, takı tasarımı, basketbol ve halk oyunları gibi pek çok farklı branşta kurslar düzenleniyor.

Etkinlikte yer alan veliler ve yakınları, Belediye'nin dezavantajlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılardan Türkan Boynueğri, "Güzel bir vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla beraber olmak onu mutlu ediyor. Çocuklarımız burada çok mutlu" dedi.

Yeğeninin Engelli Koordinasyon Merkezi'ne devam ettiğini belirten Mustafa Cansu da "Engelliler Merkezi'nden çok memnunuz. Yeğenim 17 yıldır burada. Onun dünyasında okul burası; başka bir şey bilmiyor" diye konuştu.

Katılımcılardan Turap Çağlayan da merkezin sağladığı imkanlara değinerek, "Koşarak geliyor buraya. Onu farklı sosyal faaliyetlere de götürüyorum ama tercihi hep burası oluyor. Beşiktaş Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Programın sonunda Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, üzerinde "Bir Gülümseme Bin Engel Aşar" yazılı özel bir pasta keserek katılımcılara hediyeler takdim etti.