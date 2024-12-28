Beşiktaş Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Çölyak Hastalarına Destek Projesi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Çölyak Hastalarına Destek Projesi

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Beşiktaş Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına yönelik glütensiz gıdalardan oluşan 'Çölyak Paketi' projesini başlattı. Başkan Rıza Akpolat, bu projeyle çölyak hastalarının özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

28.12.2024 10:41  Güncelleme: 12:27
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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına destek olmak için glütensiz gıdalardan oluşan "Çölyak Paketi" projesini hayata geçirdi. Başkan Rıza Akpolat, "Komşularımızın özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara daha sağlıklı bir yaşam sunmak için yeni bir projeye daha imza attı. Glütene karşı aşırı duyarlılık gösteren ve glütensiz bir diyetle beslenmesi gereken bireyler, Çölyak Paketi projesiyle destek alabilecek.

İhtiyaç sahibi çölyak hastaları için hazırlanan paketin içeriğinde glütensiz burgu makarna, glütensiz spaghetti, glütensiz arpa şehriye, glütensiz un, glütensiz mısır irmiği, glütensiz ekmek unu karışımı, glütensiz puding, glütensiz tatlı-tuzlu kurabiye ve karabuğday yer alıyor.

Başkan Akpolat, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Glütensiz gıdaların yüksek maliyetinden dolayı çölyak hastalarının yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bu nedenle, ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına destek olmak amacıyla Çölyak Paketi projemizi hayata geçiriyoruz. Bu paketimizle, komşularımızın özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Uzmanlar eşliğinde hazırlanan paketimiz, glütensiz beslenmeye uygun, güvenilir ve sağlıklı ürünlerden oluşuyor. Birçok temel ürün özenle hazırlanmış şekilde komşularımıza sunuluyor. Hizmetimizden faydalanmak isteyen çölyak hastası komşularımız, başvurularını Çözüm Merkezimiz üzerinden yapabilir. Sevgili Komşularım, Beşiktaş Belediyesi olarak, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Çölyak Paketi projemizle glütensiz gıdaya ulaşımı zor olan komşularımıza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Beşiktaş'ta ikamet eden çölyak hastası vatandaşlar, 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak destek için başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Çölyak Hastalarına Destek Projesi - Son Dakika

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